Cerkveno sodišče: nekdanji ljutomerski župnik kriv spolnega nasilja #video SiOL.net Cerkveno sodišče v Mariboru je nekdanjega ljutomerskega župnika Andreja Zrima leto in pol po umiku iz župnije spoznalo za krivega spolnega nasilja nad mladoletnimi in odraslimi osebami. Še prej je Zrim kot župnik v Gornji Radgoni zaradi fizičnega nasilja nad otrokom pristal na civilnem sodišču. Cerkveno pa mu je zdaj v zunajsodnem kazenskem postopku med drugim naložilo opravičilo žrtvam in verniko...

