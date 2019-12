Meškove nagrade za A. Puhar, EkstraVisor in Omerzo RTV Slovenija V ZNP-ju so podelili častna priznanja Boruta Meška. Publicistka Alenak Puhar je dobila priznanje za življenjsko delo, priznanji za posebne dosežke pa preiskovalna skupina Televizije Slovenija EkstraVisor in publicist Igor Omerza.

