Policisti v zvezi z ropom pošte v Trnovski vasi prijeli eno osebo Dnevnik Trnovska vas, 12. decembra - Mariborski policisti so v zvezi z oboroženim ropom poslovalnice pošte v Trnovski vasi prijeli in pridržali eno osebo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. O ropu so jih obvestili nekaj pred 17. uro, po podatkih...

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Alenka Bratušek

Tomaž Berločnik

Borut Pahor