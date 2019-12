Uspešna dražba v Celju: zbrali redstva za 712 ljudi v stiski SiOL.net Letos so se uspešni gospodarstveniki iz celjske regije na večer pred prvo adventno nedeljo zbrali na že šestem kulturno poslovnem dogodku, ki nosi pomembno humanitarno noto. Letos so zbrali rekordnih 28.480 evrov in vsa zbrana sredstva tudi tokrat pretvorili v darilne bone za nakupovanju v mestnem jedru Celja

