Zaprto križišče Resljeve in Trubarjeve ceste Dnevnik Zaradi nadaljevanja prenove Trubarjeve ceste bo od jutri od 10. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj za ves promet zaprto križišče Resljeve in Trubarjeve ceste. Promet po Resljevi cesti bo tako oviran. Obvoz bo po Roški cesti in naprej bodisi po...

