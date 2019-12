Slovenski smučarski skakalci so v sredo prvič to sezono lahko trenirali na snežni smučini v Planici, kjer so jim za trening uredili 90-metrsko skakalnico. Selektor Gorazd Bertoncelj je povedal, da so opravili nekaj skokov, nato pa se je odločil, da v ekipi za tekmi v nemškem Klingenthalu konec tedna ne bo sprememb.



