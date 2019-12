Košarkarji Reala so v 13. krogu evrolige dosegli deseto zmago, potem ko so na domačem parketu zanesljivo premagali grški Olympiacos s 93:77. Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph je za zmago madridske ekipe v 26:06 minute dosegel 15 točk, zbral pa je še po dva skoka in ukradeni žogi.



