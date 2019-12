Evropska poslanka Romana Tomc ministra Šabedra opozorila, da nas na področju dolgotrajne oskrbe preh Nova24TV “To je področje, na katerem nas prehitevajo skoraj vse evropske države. Na zakon čakajo številne družine in posamezniki, ki zelo težko usklajujejo nego svojcev in poklicno življenje,” je evropska poslanka Romana Tomc opozorila ministra za zdravje Aleša Šabedra na srečanju evropskih poslancev v Bruslju. Evropski poslanci so se v torek, 10. decembra, v Bruslju srečali […]

