Sliki so vrnile njeno moč Primorske novice Sinoči so v Pilonovi galeriji v Ajdovščini odprli razstavo Sodobno slovensko slikarstvo: tretja generacija, na kateri kustos Andrej Medved predstavlja najmlajši rod našega slikarstva. Izbral je dela, ki so jih ustvarile Suzana Brborović, Ira Niero Marušič, Maruša Šuštar in Nika Zupančič.

Sorodno Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Marjan Šarec

Miro Cerar

Ilka Štuhec