Po razkritju sumljivih in spornih poslov podjetja poslanca SD Matjaža Hana s Petrolom je zdaj v javnost prišla informacija, da tudi drugi člani stranke SD zasedajo delovna mesta v Petrolu, vse od vodilnih, ki zasedajo mesta direktorjev, pa do komercialistov. A to še ni vse, vzpostavlja se tudi mreža, ki zagotavlja službe v Petrolu tudi njihovim otrokom, ženam, sorodnikom.