Oblasti potrdile antisemitski motiv napada v New Jerseyju Dnevnik Pravosodni minister ameriške zvezne države New Jersey Gurbir Grewal je v četrtek dejal, da torkov strelski napad v judovski trgovini v mestu Jersey Cityju v zvezni državi New Jersey obravnavajo kot primer domačega terorizma in nestrpnosti do Judov....

