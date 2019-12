Nejc Žnidarčič in Urban Novak med deseterico na svetovnem pokalu na Kitajskem Sportal Zadnja tekma za svetovni pokal v spustu na divjih vodah poteka ta konec tedna v Nujiangu na Kitajskem. V Azijo so odpotovali najizkušenejši slovenski spustaš Nejc Žnidarčič ter mladinca Urban Novak in Erazem Šavli. Uvodni dan tekmovanja je v klasičnem spustu Žnidarčič zasedel četrto mesto, Novak je bil sedmi, Šavli pa dvajseti.

