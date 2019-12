Kako je mogoče, da so v Veliki Britaniji zmagali konservativci? Kako je mogoče, da ljudje niso prepoznali, da je vse, kar obljublja Boris Johnson, le spopad z zunanjim sovražnikom, torej Evropo, od katere je imela Velika Britanija vedno in vselej koristi, nadaljevanje nacionalističnega in populističnega zamegljevanja, ki se bo na koncu vedno končalo z odkritim rasizmom in poveličevanjem belega m ...