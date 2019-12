Nakupi po celi EU: pravica do popravila ali zamenjave izdelka – garancija izdelkov do dveh let brez stroškov Za nami je t.i. črni petek, pred nami pa veseli december. Smo torej v obdobju nakupov – vsakoletnem vrhuncu potrošništva, katerega vedno večji delež iz leta v leto je tudi nakupovanje v tujini. Veseli vrvež pa lahko […]