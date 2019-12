V novomeški bolnišnici omejili obiske, na Golniku za obiskovalce zaprli oddelek 24ur.com Zaradi povečanega števila virusnih okužb in prvih primerov obolelih za sezonsko gripo so obiske omejili tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto. Tamkajšnje bolnike lahko naenkrat obišče le ena zdrava odrasla oseba. V Kliniki Golnik, kjer so obiski sicer omejeni, pa so oddelek za tuberkulozo zaprli za obiske do preklica.

