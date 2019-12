Nova blamaža za Slovenijo: Hrvati do Budimpešte gradijo nadomestek 2. tira, EU pa bo za 44 kilometro Demokracija Evropska komisija je 12. decembra odobrila investicijo iz kohezijskega sklada, vredno več kot 311 milijonov evrov, za dogradnjo železniške proge na Hrvaškem. Gradilo se bo na relaciji Leskovac-Karlovac, kar je okoli 44 kilometrov. Gre za progo, ki bo tekla od Reke preko Zagreba do Budimpešte, s čimer se praktično nadomešča nesrečni 2. tir, za katerega so bili pred časom zainteresirani Madžari. Za ...

