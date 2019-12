Idealno darilo: vstopnice za Valentinov spektakel Dražena Zečića in Marka Škugorja Svet 24 V mariborsko dvorano Tabor prihaja hrvaški duet, ki bo za Valentinovo ogrel vsa zaljubljena srca in vam pričaral posebno vzdušje. Romantiko vam bosta v soboto, 15. februarja 2020, pričarala legendarni Dražen Zečić in prvi tenor Dalmacije Marko Škugor.



