To so kandidati, ki želijo stopiti v čevlje Borisa Štefaneca SiOL.net Za mesto predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) se je prijavilo osem kandidatov in ena kandidatka, so sporočili iz urada predsednika republike. Med njimi sta dosedanji predsednik Boris Štefanec in namestnik predsednika Uroš Novak. Prijavila se je tudi svetovalka predsednika vrhovnega sodišča Tina Brecelj.

