Na Hrvaškem poostrili kazni za nasilje v družini Dnevnik Hrvaški parlament je danes sprejel sveženj zakonov, s katerimi so poostrili kazni za nasilje v družini in spolno nasilje. Med drugim bodo kaznovali tudi napade na socialne delavce in učitelje. Iz kazenskega zakonika pa so izbrisali kaznivo dejanje...

Sorodno Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Štefan Hadalin

Žan Kranjec

Goran Dragić

Marjan Šarec