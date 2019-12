Jürgen Klopp bo v Liverpoolu ostal do leta 2024 Reporter Neznank ni več. Najbolj priljubljeni Nemec na Otoku Jürgen Klopp bo še vsaj do leta 2024 opravljal funkcijo glavnega trenerja v angleškem nogometnem velikanu Liverpoolu. Klopp, ki je rdeče junija popeljal do najprestižnejše nogometne lovorike v ligi prvak

