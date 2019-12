V Kranju dobro v srcu mislijo: nasmejte se do solz in pomagajte 24ur.com Bi se radi do solz nasmejali, zraven pojedli topel obrok in popili topel napitek, ob tem pa po želji oz. svojih močeh pomagali še ljudem v stiski? Humanitarni projekt V Kranju dobro v srcu mislimo je poskrbel, da so decembrske sobote v središču mesta rezervirane za dobrodelno kuhinjo. Če ne morete priti tja, lahko donirate sredstva.

