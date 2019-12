Motena oskrba s pitno vodo na območju Maribora Lokalec.si Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na Koroški cesti od številke 39 do 54 in na Prežihovi ulici od številke 1 do 8 v Mariboru, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del v soboto, 14. 12. 2019 med 8. in 11. uro, na tem področju motena oskrba oziroma popoln izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da […]

