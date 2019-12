Umrl je Danny Aiello, mojster delavskih likov z italijanskimi koreninami RTV Slovenija Po kratki bolezni je umrl ameriški igralec Danny Aiello. Najbolj znan je bil po vlogi v Botru 2 Francisa Forda Coppole ter po vlogi v drami V vročici noči (Do The Right Thing) Spikea Leeja, za katero je bil tudi nominiran za oskarja. Star je bil 86 let.

