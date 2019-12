Plavalni klub Branik je v petek obeležil 100 let organiziranega plavanja v Mariboru. V sklopu prireditve so bili razglašeni tudi najboljši plavalci minulega leta, kar sta v članski kategoriji postala Ravenčanka Tjaša Oder in Triglavan Peter John Stevens, priznanji pa sta dobila tudi njuna trenerja Gorazd Podržavnik in Luka Berdajs.



