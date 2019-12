Slovenija ob Japonski in Antarktiki med tremi najbolj 'vročimi destinacijami' 24ur.com Japonska, Antarktika in Slovenija. To so po mnenju ameriškega novičarskega portala Business Insider tri 'najbolj vroče' turistične destinacije za leto 2020. Med 20 najbolj priporočenih popotovalnih doživetij za prihodnje leto, pa so našo državo uvrstili tudi pri reviji Condé Nast Traveler. In kaj tujci v "neodkritem turističnem dragulju Evrope" ocenjujejo kot vredno ogleda?

