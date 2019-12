Na Mariborskem Pohorju začeli smučarsko sezono tudi z dobrodelno noto Lokalec.si Po uvodnem zimskem vikendu, ko so na Mariborskem Pohorju prejšnji teden zagnali le otroški poligon, danes tam tudi uradno začenjajo novo zimsko sezono s promocijsko ceno dnevnih smučarskih vozovnic. Ob tej priložnosti bo smučarje in ostale obiskovalce čakal še pester spremljevalni program, otvoritev pa ima tudi dobrodelni značaj. Kot so sporočili iz Marproma, ki upravlja […]

Sorodno Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Žan Kranjec

Štefan Hadalin

Luka Dončić

Miro Cerar