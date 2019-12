Veter v Klingenthalu močno nagaja skakalcem in skakalkam Dnevnik Veter močno nagaja smučarskim skakalkam in skakalcem v Klingenthalu. Prireditelji tekme so sicer tekmo skušali izpeljati v pogojih na robu veljavnih, a po 20 minutah niso skoka opravile niti štiri skakalke, zato so se odločili, da se bo ženska tekma...

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Žan Kranjec

Štefan Hadalin

Luka Dončić

Miro Cerar