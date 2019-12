Justin Bieber. Začel kot ljubljenec mlajših punc, zdaj pa je že odrasel in poročen. Odraščal je pred našimi očmi in spremljali smo ga, pa če smo to hoteli ali ne. Tu je top 10 pesmi enega najbolj prodajanih in znanih pevcev vseh časov. 10. Friends Po albumu Purpose njegova prva pesem. O razmerju, ki se [...] Prispevek Top 10 pesmi: Justin Bieber izvira s portala Student.si. ...