Apotekarjeva in Velenškova izpadli, Žgank do brona Ekipa Slovenski judoistki Klara Apotekar in Ana Velenšek sta na mastersu v kitajskem Qingdau tatami po porazih zapustili že po prvi borbi. Bolj uspešen je bil v kategoriji do 90 kilogramov Mihael Žgank, ki z novim priimkom Ozerler nastopa za Turčijo, saj je osvojil bronasto kolajno.



