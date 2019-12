V središču Maribora gorela tri stanovanja, gasilci s hitro intervencijo preprečili še večjo katastro Večer Gasilce je včeraj ob 20.00 na noge vrgla prijava, da v Mladinski ulici gori v starejši večstanovanjski hiši. Poleg poklicnih gasilcev so v intervenciji sodelovali PGD Studenci in Maribor mesto. Stanovalca, ki se je nadihal strupenega dima, so odpeljali v bolnišnico.

