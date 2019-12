Kupec za znamenita Lennonova sončna očala odštel skoraj 165 tisoč evrov 24ur.com Lenonke, znamenita okrogla očala Johna Lennona, ki so do zdaj pripadala vozniku Alanu Herringu, so prodali na dražbi. Kupec je zanje odštel skoraj 165 tisoč evrov.

