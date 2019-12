Na Opčinah in v Lonjerju plakati CasaPound, slovenska skupnost ogorčena Primorske novice Na Opčinah in v Lonjerju so se davi po poročanju Primorskega dnevnika pojavili plakati skrajnega desničarskega gibanja CasaPound proti žrtvam drugega tržaškega procesa. Nalepili so jih na zidove in zabojnike za smeti, na Opčinah tudi na Jadranov sedež in na zid Prosvetnega doma, piše časnik na spletni strani.

