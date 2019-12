(FOTO) Ponedeljki so za ustvarjanje, druženje podeželskih žena in deklet Večer V Lancovi vasi društvo podeželskih žena in deklet združuje 90 članic, ki se lotijo vsakega izziva. Letos so za občino izdelovale voščilnice.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Indija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Žan Košir

Rok Marguč

Igor Bavčar