Rusinjam bron, za zlato Nizozemke in Španke SiOL.net Na Japonskem se končuje žensko svetovno prvenstvo v rokometu. Za odličje najbolj žlahtnega leska se bodo ob 12.30 pomerile nizozemske in španske rokometašice, medtem ko so bronaste postale Rusinje, ki so premagale Norvežanke.

