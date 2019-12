Tudi na Koroškem imajo v regijski bolnišnici v Slovenj Gradcu že nekaj časa težave z zaposlenimi v zdravstveni negi, posebej je ta problem žgoč v zadnjih dveh letih. V bolnišnici si prizadevajo to pomanjkanje nadomeščati, vendar jim to ne uspeva vedno, toda s prerazporejanjem še lahko nekako zagotavljajo tako zdravstveno oskrbo, da jim ni treba posegati po najbolj skrajnih ukrepih, to je omejevanj ...