Milan Kučan: »ZDA so najprej dejale, da nikoli ne bodo priznale samostojne Slovenije« Mladina "Na predvečer razglasitve samostojnosti Slovenije nas je obiskal James Baker, takratni ameriški državni sekretar, in nam neposredno napovedal, da nas v primeru odcepitve od Jugoslavije nikoli ne bodo priznali. Rekel sem mu, da nas bodo morali prej ali slej priznati, saj za nami stojita plebiscit o samostojnosti in politika demokratičnosti. Takih rezultatov ne morete prezreti."

Sorodno

Oglasi Omenjeni Milan Kučan

Srbija

Žurnal Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Štefan Hadalin

Žan Kranjec

Goran Dragić

Alenka Čebašek