Mladi risi v Minsku izpadli nazaj v tretji razred RTV Slovenija Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je neuspešno končala svetovno prvenstvo divizije I (skupina A) v Minsku. Po petem porazu turnirja z Avstrijo (1:4) so mladi Slovenci izpadli v nižji rang svetovnih prvenstev.

