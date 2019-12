Turčija še naprej izsiljuje EU: “Potrebno je pospešiti pretok denarja in povečati količino sredstev Demokracija Evropska unija bi morala za sirske migrante nakazati več kot šest milijard evrov in pospešiti pretok denarja, je v soboto zahteval namestnik turškega zunanjega ministra. Kot kaže Turčija še ne namerava prenehati z izsiljevanjem in grožnjami.

