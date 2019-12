V Albaniji zaradi porušenih stavb med potresom aretirali devet ljudi #video SiOL.net V Albaniji so prijeli devet ljudi, ki naj bi bili odgovorni za to, da so se med nedavnim potresom porušile stavbe, pri tem pa so umrli ljudje. Obtoženi so umora in zlorabe oblasti.

