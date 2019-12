Cisar in Vindišarjeva druga na Pokljuki Ekipa Ob koncu mladinskega IBU pokala na Pokljuki sta se vidno odrezala tudi najboljša slovenska mlada tekmovalca Nika Vindišar in Alex Cisar, oba tudi že z izkušnjo iz svetovnega pokala, ki sta v konkurenci mešanih parov zasedla drugo mesto za Francozoma Paulo Botet in Sebastienom Mahonom.



