'Rdeči vragi' do točke proti Evertonu, Tottenham do zmage v sodnikovem dodatku 24ur.com V 17. krogu angleškega državnega nogometnega prvenstva sta se na Old Traffordu pomerila domači Manchester United in Everton, ki pod vodstvom novega trenerja Duncana Fergusona igra kot prerojen. Gostje so se prikazali v zelo dobri luči in iztržili remi (1:1), medtem ko so nogometaši Tottenhama na zahtevnem gostovanju pri Wolverhamptonu v izdihljajih tekme izvlekli zmago z 2:1.

