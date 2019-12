V Korotanu soba, posvečena lipicancu Primorske novice Lipicanec se je na še en način postavil v mesto nekdanjega dvora. V slovenskem znanstvenem in kulturnem središču Korotan na Dunaju so namreč v petek zvečer odprli sobo, posvečeno lipicancu in Kobilarni Lipica.

Sorodno Oglasi