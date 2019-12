Ob visoki udeležbi in odličnemu vzdušju je v Mariboru potekalo prvo Ljudsko srečanje, na katerem so zbrane nagovorili predsednik SLS Marjan Podobnik, podpredsednik SLS in evropski poslanec Franc Bogovič in drugi predstavniki vodstva SLS, Franc Kangler iz Nove Ljudske stranke, s katero bo SLS oblikovala skupno listo za prihodnje volitve, ter zunanji podporniki SLS.