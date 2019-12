Odbojkarice GEN-I Volley na derbiju strle Šempetranke SiOL.net Po tekmah 10. kroga so v 1. DOL za ženske v nedeljo odbojkarice odigrale GEN-I Volleyja in SIP Šempetra odigrale zaostalo tekmo 5. kroga. Goriške strele, za katere je bila to tretja tekma v tem tednu, so zmagale po petih nizih.. V sredo so slavile na primorskem derbiju, v soboto pa so v ligi MEVZA izgubile z zagrebško Mladostjo.

