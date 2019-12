ZDA zaradi vohunjenja izgnale kitajska diplomata 24ur.com ZDA so septembra po tihem izgnale dva kitajska diplomata, ki sta namerno zapeljala na varovano območje vojaškega oporišča v Virginiji. To naj bi bilo prvič po 30 letih, da so ZDA izgnale kakšnega kitajskega diplomata zaradi vohunjenja. Eden naj bi bil sicer res tajni obveščevalec.

