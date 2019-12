Denver brez Čančarja do zmage, James in Davis prva v zgodovini lige NBA SiOL.net Košarkarji Denver Nuggets so v domači dvorani v severnoameriški ligi NBA gostili New York Knicks in zmagali s 111:105, a brez Vlatka Čančarja, ki ga tokrat ni bilo niti na klopi. Spet je blestel Nikola Jokić, ki je enajst od svojih 25 točk dosegel v zadnji četrtini, vključno s pomembno trojko, ki je popeljala domačo ekipo v vodstvo. Nov mejnik v ligi NBA sta dosegla LeBron James in Anthony Davis.

