ZDA zavračajo severnokorejski ultimat, a so pripravljene na pogovore Primorske novice ZDA so sporu glede jedrskega programa odgovorile na rok za predstavitev novih rešitev, ki ga je Pjongjang postavil do konca leta. Kot je danes dejal posebni odposlanec ZDA za Severno Korejo Stephen Biegun, imajo ZDA cilj, ne pa roka. Pjongjang je povabil nazaj za pogajalsko mizo, njegove zadnje izjave pa označil za sovražne in nepotrebne.

Sorodno











Oglasi