Policisti so imeli polne roke dela z alkoholom za volanom, dva voznika z več kot dvema promiloma Večer Dolenjski policisti so imeli pretekli konec tedna veliko dela z alkoholiziranimi vozniki, obravnavali pa so tudi hudo nesrečo, v kateri pa alkohol ni bil prisoten.

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Anže Kopitar

Saša Arsenovič

Jan Oblak