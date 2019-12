Družba Kostak, ki je v centru za ravnanje in predelavo odpadkov v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem leta 2015 odprla kompostarno, je za omilitev smradu uredila zaprt postopek z biofiltri, a se neprijetne vonjave ob okrepljeni dejavnosti še pojavljajo. Problema se zavedajo in ga rešujejo, so poudarili v družbi. preberite več » ...