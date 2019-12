Anketa: Arsenoviča so Mariborčani postavili na zadnje mesto med vsemi župani zadnjih desetletij Reporter Mariborčani so po letu dni županovanja Saše Arsenoviča nezadovoljni z njegovim delom, je pokazala javnomnenjska raziskava, ki jo je za časnik Večer opravila Ninamedia. Anketirani občani so ga med župani v novejši mestni zgodovini postavili na zadnje mesto

